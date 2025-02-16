Hindistan'ı yasa boğan facia: 4'ü çocuk 18 ölü

Taner Yener
Hindistan'ı yasa boğan facia: 4'ü çocuk 18 ölü

Yeni Delhi’deki yoğun tren istasyonunda, dini festival için toplanan kalabalık arasında çıkan üzücü olay, 18 kişi canını kaybetti.

Yeni Delhi’deki en işlek tren istasyonunda meydana gelen korkunç facia sonucu, en az 18 kişi yaşamını yitirdi. Olay, 16 Şubat 2025 Cumartesi akşamı yerel saatle yaklaşık 20.00’de, istasyonun 14 ve 15 numaralı peronlarında gerçekleşti. İspanya peninsular saatine göre ise saat 15.30’da başlayan bu trajik olay, orada bulunan yolcular arasında ani panik ve kargaşaya yol açtı.

Facia, Hindu inancının en önemli festivallerinden biri olan Kumbh Mela’ya katılmak üzere hareket eden özel trenlere binmeye çalışan kalabalığın kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Kumbh Mela, her 12 yılda bir düzenlenen devasa bir dini buluşma olarak biliniyor ve önümüzdeki 26 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan festival için binlerce hacı, istasyonda yoğunluk yaşarken, trenin dolmaya başlamasıyla beraber düzen bozuldu. Yolcular arasında yaşanan itişmeler sonucunda oluşan ani hareket, ölümcül bir faciaya zemin hazırladı. Ölenler arasında 4 çocuk ve 14 kadının yer aldığı öğrenildi.

Yetkililer, olayın hemen ardından duruma müdahale etti. Hindistan Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, sosyal medya platformu X üzerinden yüksek düzeyde bir soruşturma başlatıldığını duyururken, mağdur ailelere başsağlığı dileklerini iletti. Başbakan Narendra Modi de benzer şekilde üzüntüsünü ifade ederek, “Sevdiklerini kaybedenler için dua ediyorum. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesi için çalışmalar sürüyor,” dedi. Delhi Valisi ise, “Başsekreter ve Polis Komiseri ile birlikte olayın çözümü için sahada gereken müdahalelerin yapıldığını takip ediyorum,” diyerek güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

İstasyon çalışanları ve güvenlik yetkilileri, kalabalığın organizasyon eksikliği ve yetersiz önlemler nedeniyle kontrol dışına çıktığını ifade ediyor. Olay, daha önce benzer yoğunlukların yaşandığı ancak bu sefer trajik sonuçlar doğuran nadir vakalardan biri olarak kayıtlara geçti. Güvenlik uzmanları, büyük etkinliklerde kalabalık yönetiminin önemine dikkat çekerek, gelecekte benzer felaketlerin yaşanmaması için kapsamlı tedbirlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Kumbh Mela, dünyanın en büyük dini toplantılarından biri olarak kabul ediliyor ve bazı kaynaklara göre festival süresince 400 milyona varan hacıyı ağırlayabiliyor. Bu devasa kalabalık, organizasyon ve güvenlik açısından her zaman zorlu bir sınav niteliğinde. 29 Ocak’ta düzenlenen benzer bir festivalde, en az 30 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti. Her iki olay da, büyük dini etkinliklerde güvenlik önlemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, kalabalığın peronlarda nasıl yoğunlaştığını ve kontrol edilemeyen itişmelerin ölümcül sonuçlara yol açtığını açıkça gösteriyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve kazanın kesin nedenlerinin titizlikle inceleneceği bildiriliyor. Hükümet yetkilileri, mağdur ailelere maddi ve manevi destek sağlamak üzere gerekli adımların atılacağını sözlerine ekledi.

Bu trajik olay, büyük etkinliklerde kalabalık yönetimi ve acil müdahale mekanizmalarının önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, benzer felaketlerin yaşanmaması için organizasyon süreçlerinin yeniden değerlendirilmesi ve eksiklerin giderilmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar başlatmış durumda. Halkın güvenliğinin sağlanması ve gelecekteki olayların önlenmesi için alınacak önlemler, kamuoyunda yakından takip ediliyor.

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