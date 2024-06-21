Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Ankara'da görev yapmakta olan Hindistan Büyükelçisi Virander Paul'un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Jaishankar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un vefat haberini paylaştı.

Büyükelçi Paul'un ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük bir kayıp olduğunu ve birlikte pek çok görevde çalıştıklarını ifade etti.

Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu belirterek ailesine en derin taziyelerini iletti.

Virander Paul'un ülkesinde kanser tedavisi gördüğü sırada vefat ettiği öğrenildi.

Son Haberler
Arazi anlaşmazlığı katliamla sonuçlandı. 3 ölü 3 yaralı Gündem
Arazi anlaşmazlığı katliamla sonuçlandı. 3 ölü 3 yaralı
Montella'dan korkutan Arda Güler açıklaması Spor
Montella'dan korkutan Arda Güler açıklaması
Milli takım 3-0 kazandı. Finale yükseldik Spor
Milli takım 3-0 kazandı. Finale yükseldik
Yabancı uyruklu 3 şahıs casusluktan tutuklandı Dünya
Yabancı uyruklu 3 şahıs casusluktan tutuklandı
En kısa gecede dolunay kendine hayran bıraktı Yaşam
En kısa gecede dolunay kendine hayran bıraktı
ABD'li turist fil tarafından öldürüldü Dünya
ABD'li turist fil tarafından öldürüldü
Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen vatan evladının son vasiyeti yürek yaktı Gündem
Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen vatan evladının son vasiyeti yürek yaktı