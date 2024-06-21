Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Paul hayatını kaybetti

Jaishankar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir süredir kanser tedavisi gören Paul'un vefat haberini paylaştı.

Büyükelçi Paul'un ölümünden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Jaishankar, Paul'un Hindistan Dışişleri Bakanlığı için büyük bir kayıp olduğunu ve birlikte pek çok görevde çalıştıklarını ifade etti.

Jaishankar, Paul'un bağlılığına ve hizmetine her zaman hayranlık duyduğunu belirterek ailesine en derin taziyelerini iletti.

Virander Paul'un ülkesinde kanser tedavisi gördüğü sırada vefat ettiği öğrenildi.