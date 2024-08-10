Hindistan'ın en büyük halka arzı gerçekleşti

Hindistan'ın en büyük elektrikli iki tekerlekli araç üreticisi Ola Electric, cuma günü halka arzında yüzde 20 artış göstererek, son iki yılda Hindistan firmaları arasında en büyük halka arzı gerçekleştirdi.

SoftBank ve Temasek'in destekçileri arasında yer aldığı Bengaluru merkezli firmanın hisseleri, 733 milyon dolarlık halka arz fiyat aralığının üst sınırından işlem görmeye başladıktan sonra yaklaşık 1,1 milyar dolarlık sıçrama kaydetti.

Şirket, Ekim 2023'te bir finansman turunda elde ettiği 5,4 milyar dolardan %26 daha düşük ve halka arz için başlangıçta hedeflediği 6,5 milyar ila 8 milyar dolar aralığının önemli ölçüde altında bir değerleme ile halka arz başvurusunda bulundu.

Yerel borsalarda üst devrelere çıkan hisse senedi günü 91,2 rupiden kapatırken, Ola Electric'in piyasa değeri 4,8 milyar dolara ulaştı.

Ola Electric, sektörde %46'lık bir paya sahip olarak Hindistan'ın elektrikli iki tekerlekli araç pazarında baskın oyuncu olarak ortaya çıktı. Ola, ilk elektrikli scooter'ını Aralık 2021'de piyasaya sürdü ve Mart 2024'te sona eren mali yılda 330.000'den fazla birim sattı.

Şirket, geçtiğimiz mali yılda 626,3 milyon dolarlık yıllık gelirde 200,5 milyon dolar net zarar ve yaklaşık 162,8 milyon dolar FAVÖK kaybı bildirdi.

Şirket, kaliteyi, tedariki ve maliyetleri daha iyi kontrol etmek için dikey entegrasyona yatırım yapıyor; kendi pil hücresi teknolojisini geliştirme ve üretim kapasiteleri oluşturma girişimleri var. 2026'nın ikinci çeyreğine kadar kapasiteyi 20GWh'ye çıkarmayı planlıyor.

Hindistan'daki elektrikli araç pazarı önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Yatırım bankacılığı ve araştırma firması Macquarie, elektrikli iki tekerlekli araçların ülkedeki iki tekerlekli araç pazarındaki payını kademeli olarak artıracağını ve 2025, 2026, 2027 ve 2028 mali yılları için sırasıyla %7, %10, %13 ve %16 pazar penetrasyon oranları tahmin ediyor.

Elektrikli iki tekerlekli araçlar için hükümet sübvansiyonlarındaki son kesintiler sektörün büyüme yörüngesini etkiledi. Yine de, Hindistan elektrikli araç pazarı bir miktar konsolidasyon gördü - pazar yoğunluğunun bir ölçüsü olan Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI), 2022-2023 mali yıllarında 1.200-1.330'dan Haziran 2024 itibarıyla 2.810'a yükseldi. Bu, içten yanmalı motorlarla çalışan geleneksel iki tekerlekli araçlar için 2.160 sayısından daha yükselmesi bekleniyor.