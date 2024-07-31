Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısı 167'ye çıktı

Kaynak: AA
Hindistan'ın güneyinde meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısı 167'ye çıktı

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 167'ye ulaştığı bildirildi.

Press Trust of India haber ajansının aktardığına göre, Kerala'nın Wayanad bölgesinde meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısındaki artış yetkililer tarafından açıklandı. 200'ü aşkın kişinin yaralandığı ve kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kerala eyaletinde yas ilan edilirken, şiddetli yağışlar nedeniyle bölgedeki eğitim kurumlarının bugün kapalı olacağı duyuruldu. Hindistan Ulusal Kongresi Partisi Başkanı Mallikarjun Kharge, Wayanad'daki toprak kaymalarını "ulusal felaket" olarak nitelendirdi.

Kerala'daki toprak kaymalarının altyapı ve yollar üzerinde büyük hasar oluşturduğu belirtilirken, Mundakkai ve Chooralmala köylerinde yüzlerce evin yıkıldığı bilgisi verildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dualarım, yaralılar ve sevdiklerini kaybeden herkesle” şeklinde ifade etti.

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