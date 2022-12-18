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Hindistan Arjantin ile yatıp kalkıyor

Dünya Kupası'nda final maçına sayılı saatler kaldı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 13:19
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Hindistanlı furbolseverler Arjantin'in final maçını bekliyor

Hindistan Arjantin ile yatıp kalkıyor
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Arjantin nere, Hindistan nere.

Arada binlerce kilometre olmasına rağmen Hindistan’da binlerce Arjantin taraftarı var.

Final maçı öncesi Bombay, Kalküta gibi bir çok kendin sokakları Arjantin bayrakları ile süslendi.

Hindistanlılar Messi posterleri ile maç saatini bekliyor.

Yetkililer son 3 gün içinde 5 milyondan fazla Arjantin forması satıldığını belirttiler.

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