Hintli milyarder, Türkiye'nin dev şirketini satın aldı. Fiyatı şok etti

Hindistan’ın önde gelen otomotiv yan sanayi şirketlerinden Samvardhana Motherson Reflectec, Türkiye’nin köklü firmalarından Plast Met Grubu’nun yüzde 100 hissesini satın alma yolunda önemli bir adım attı.

2021’de Türkiye pazarına giren Hintli dev, daha önce Plast Met’in yüzde 75’lik hissesini 21.8 milyon Euro’ya satın almıştı. Şimdi ise kalan yüzde 25 hisse için 115 milyon TL ödeyerek Bursa merkezli şirketin tamamına sahip olacak.

YÜKSELEN DEĞER

1984’te kurulan Plast Met, otomotiv sektöründe kalıp ve aydınlatma üretimiyle tanınıyor. 2019’da 33.4 milyon Euro ciro elde eden şirket, Türkiye otomotiv yan sanayi sektörünün önemli oyuncularından. Samvardhana Motherson, bu satın almayla Türkiye’deki varlığını güçlendirerek küresel operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

1986’da Japon Sumitomo ile kurulan Samvardhana Motherson International, 2024’te 13 milyar dolar ciroyla dikkat çekiyor. 129 bin çalışanıyla binek araçlar için kablo demetleri, plastik bileşenler ve dikiz aynaları üreten şirket, 42 ülkede faaliyet gösteriyor.

EN ZENGİN 30'UNCU KİŞİ

Yönetim Kurulu Başkanı Vivek Chaand Sehgal, 8.9 milyar dolarlık servetiyle Hindistan’ın en zengin 30’uncu ismi. Sehgal, “Plast Met, Motherson’un 25’inci satın alması. Vizyon 2025 planımızla gelirlerimizi 12 milyar dolardan 36 milyar dolara çıkaracağız” dedi.

Geçen ay Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışmalar, Türk şirketlerini olumsuz etkiledi. Hindistan’da Türk ürünlerine yönelik büyük bir yaptırım kampanyası başlatıldı. Türk Hava Yolları’nın anlaşmaları feshedildi, Çelebi’nin yatırımları durduruldu, birçok Türk inşaat ve hizmet şirketinin projeleri iptal edildi. Türkiye, bu süreçte temkinli bir tutum sergilerken, Hintli firmaların Türkiye’deki yatırımları hız kesmedi.

Samvardhana Motherson’un Plast Met’i satın alması, Türkiye’yi şirketin küresel operasyonlarında stratejik bir merkez haline getirecek. Türkiye, Motherson’un 42’nci ülkesi olurken, Bursa’daki üretim tesisi şirketin Avrupa pazarındaki gücünü artıracak.