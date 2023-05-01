Hintli pilottan Mehmetçik’e büyük ayıp. Yunan’a yalakalık olsun diye bunu taktı

Yunanistan'da düzenlenen Iniochos 2023 tatbikatına katılan Hintli pilotun, "Mehmetçik Avcısı" yazılı Yunan peçi takması tepkilere sebep oldu.

Hintli pilottan Mehmetçik’e büyük ayıp. Yunan’a yalakalık olsun diye bunu taktı

Yunanistan’da gerçekleştirilen hava tatbikatında bir skandal yaşandı. 28 Mart-7 Nisan arasında düzenlenen Iniochos çok uluslu tatbikatında Mehmetçik’e büyük bir ayıp yapıldığı ortaya çıktı.

MilDefin’in haberine göre, ABD, İsrail, Fransa, İtalya, Kıbrıs Rum kesiminin yanı sıra Slovenya’nın da katıldığı tatbikatta hazır bulunan Hintli bir pilotun, Yunan savaş uçağı pilotlarının da kullandığı, Mehmetçik Busters (Mehmetçik Avcısı) yazılı peç taktığı görüldü.

Peç, Hintli pilotun Yunanistan Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Konstantinos Floros ile görüşmesi sırasında görüntülere takıldı.

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