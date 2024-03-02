Hipertansiyon ve diyabet böbrek yetmezliğini tetikliyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Nefroloji Anabilim Dalı Pratisyen Hekimi Dr. Rana Ömürova, kronik böbrek yetmezliğinin en büyük nedenlerinin diyabet ve hipertansiyon olduğunu söyledi.

Dr. Rana Ömürova, hipertansiyon riskinin tuz alımıyla doğru orantılı olduğunu ve tuzun böbreklere zarar verdiğini vurguladı.

Dr. Rana Ömürova, kronik böbrek yetmezliğini önlemek için tuz kısıtlaması, düzenli egzersiz ve kilo verme gibi yaşam tarzı değişikliklerinin gerektiğini belirtti.

Böbrek yetmezliği akut veya kronik olabiliyor. Akut böbrek yetmezliği ani ve kısa süreli böbrek fonksiyon bozuklukları iken kronik böbrek yetmezliği 3 aydan uzun süren böbrek fonksiyon bozuklukları olarak tanımlanıyor.

Akut böbrek yetmezliği genellikle tedavi edilebilirken kronik böbrek yetmezliği ilerleyici ve geri dönüşümsüz olabiliyor.

Dr. Rana Ömürova, kronik böbrek yetmezliğinin önlenmesi ve tedavisi konusunda hassas olunması gerektiğini, böbrek yetmezliğinin tüm vücudu etkileyebilecek ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ifade etti.

DİYABET VE HİPERTANSİYON BÖBREK YETMEZLİĞİNE SEBEP OLUYOR

Kronik böbrek yetmezliğinin en sık görülen nedenleri arasında diyabet ve hipertansiyon bulunuyor. Kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60’ından fazlası bu iki hastalıktan kaynaklanıyor. Bu hastalıkların ortak noktası ise aşırı tuz tüketimi. Dr. Rana Ömürova, böbrek yetmezliğine yol açabilecek diğer faktörleri ise böbrek iltihapları (nefrit), idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları, kalıtsal hastalıklar ve böbrekte kist oluşumu olarak saydı. Tuz alımını nasıl azaltabilirsiniz?

Dr. Rana Ömürova, tuzun tansiyonu arttırarak damar ve böbrek sağlığını bozduğunu, tuz alımını azaltmanın yollarını ise şöyle anlattı:

“Yemek yaparken tuz miktarını kademeli olarak azaltın, zamanla damak tadınız az tuzlu yemeklere uyum sağlayacaktır. Yemeklerinize lezzet katmak için tuz dışında çeşitli baharatlar, yeşillikler, limon ve sarımsak gibi gıdalar kullanın. Çocuklarınızın yemeklerine tuz koyma alışkanlığı edinmemesi için sofrada tuz ve tuzlu sos bulundurmayın. Hazır gıdalar alırken mutlaka etiketini okuyun ve daha az tuz içeren ürünleri seçin. Turşu, konserve, salamura, zeytin ve peynir gibi gıdaları tüketmeden önce yıkayın veya suda bekletin. Taze sebze ve meyve tüketimini arttırın.”