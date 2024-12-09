Hipertansiyonu anında düşüren dietin sırları ortaya çıktı

Her üç yetişkinden birinin hipertansiyondan etkilendiği Almanya’da, bu durum genellikle fark edilmeden ilerliyor. Beyin, kalp, böbrek ve göz gibi organları etkileyen bu hastalık, felç ve kalp krizine yol açabiliyor. Amerikan Texas Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, asit oranı düşük bir beslenme şeklinin kan basıncını ve kronik böbrek hastalığı riskini azaltabileceğini gösterdi. Araştırma sonuçları, American Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİNİN ETKİSİ

Araştırmaya, böbrek hastalığı bulunan ve hipertansiyondan muzdarip 153 hasta dahil edildi. Katılımcılar üç gruba ayrıldı:

1. Sebze ve Meyve Grubu: Günlük diyetlerine iki ila dört porsiyon eklemeleri önerildi.

2. Sodyum Karbonat Grubu: Vücut asidini azaltan günde dört ila beş sodyum karbonat tableti verildi.

3. Kontrol Grubu: Standart tıbbi bakım uygulandı.

Sebze ve meyve tüketenlerde kan basıncı düşerken, diğer gruplarda bu etki görülmedi. Araştırmayı yürüten Dr. Maninder Kahlon, "Sebze ve meyve, hem kan basıncını düşürmek hem de kalp-damar sağlığını desteklemek açısından temel tedavi yöntemi olmalı," ifadelerini kullandı.

DASH DİYETİ VE SAĞLIK FAYDALARI

Amerikan Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından geliştirilen DASH diyeti (Hipertansiyonu Durdurmak İçin Diyet Yaklaşımları), kan basıncını 11 mmHg’ye kadar düşürebiliyor. Diyet; sebze, meyve, tam tahıllar, yağsız süt ürünleri ve bitkisel yağlar gibi besinleri içermekte, tuz ve işlenmiş gıda tüketimini azaltmayı hedeflemektedir.

ALMAN KALP VAKFI’NDAN ÖNERİLER

Vakfın uzmanları, düzenli spor ve sağlıklı bir yaşam tarzının hipertansiyonu kontrol altına alabileceğini belirtiyor. Özellikle haftada üç gün, 30-45 dakikalık yüzme veya yürüyüş öneriliyor. Ayrıca, kilo kontrolü ve gerekiyorsa ilaç tedavisi de önemli bir seçenek olarak sunuluyor.

Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, sadece hipertansiyonu değil, kalp-damar ve böbrek sağlığını da destekliyor. Sağlık uzmanları, doğru beslenme alışkanlıklarıyla daha sağlıklı bir yaşam sürmenin mümkün olduğunu vurguluyor.