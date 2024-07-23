Hipodrom özelleştiriliyor

BGC adlı internet sitesinde yayınlanan belgede, Ak-Kula hipodromunun özelleştirilmesi kararının, belediye mülklerinin yönetiminin verimliliğini artırmak ve Bişkek şehrinin ekonomisine yatırım çekmek amacıyla alındığı belirtiliyor.

Hipodromun, toplam 53,61 hektarlık arsa alanına sahip ROX Group ve TNG Global Foundation olmak üzere iki şirkete, yukarıdaki şirketlerin masrafları kendilerine ait olmak üzere inşa etmeleri ve devri bedelsiz olarak devretmeleri şartıyla doğrudan satış yoluyla devredilmesi planlanıyor.

TNG Globali merkezi Cebelitarık'ta bulunan uluslararası bir gayrimenkul şirketi olarak biliniyor.

Ak-Kula Hipodromu'nun satışına ilişkin ilk ihalenin 16 Mayıs'ta yapılması gerektiğini ancak başvuru eksikliği nedeniyle gerçekleşmediğini hatırlatalım . Gayrimenkul kompleksi yeniden açık artırmaya çıkarıldı.