Hiranur Vakfı'na yeni dava

Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istimara yeni dava: Vakıf yöneticileri "sahte kemik yaşı raporu"ndan yargılanacak

Hiranur Vakfı'na yeni dava

Ankara Barosu, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki kız çocuğunun "evlendirilmesi"ne ilişkin dava sürerken vakfı yöneticileri hakkında “kemik yaşı tespitinde usulsüzlük yapmaları ve suçu bildirmemeleri eylemleri” nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Baronun şikayeti ardından iddianame hazırlandı.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu ve babası Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 6 yaşında evlendirilen H.K.G.,’nin davası devam ediyor.

Ankara Barosu'nun suç duyurusunun ardından bu kez Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, baronun Hiranur Vakfı yöneticileri hakkında, "kemik yaşı tespitinde usulsüzlük yapmaları ve suçu bildirmemeleri" eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

hiranur-ic.jpg

Vakıf yöneticileri hakkında, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ile kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik" suçlarından iddianame düzenlendi. İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması 11 Eylül'de görülecek.

İlgili Haberler
Hiranur Vakfı'ndaki çocuğa cinsel istismar davası yine ertelendi
Hiranur Vakfı'ndaki çocuğa cinsel istismar davası yine ertelendi
Hiranur Vakfı’nın 2 numarası tutuklandı
Utanç davasında yeni karar çıktı. Hiranur Vakfının kurucusu 6 yaşındaki kızını evlendirmişti
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı: Davada yarın karar bekleniyor
Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalı: Davada yarın karar bekleniyor
Öne Çıkanlar
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
Tevfik Göksu haberinin olmadığını söylese de gazeteci Tolga Şahin fotoğrafları yayınlayanların kim olduğunu belgeleriyle açıklamıştı
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Son Haberler
Haluk Bayraktar görevini bıraktı Güncel
Haluk Bayraktar görevini bıraktı
İki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 yaralı Güncel
İki grup arasında silahlı kavga çıktı: 3 yaralı
Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı Yaşam
Bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı
G.Saray'ın Zalgiris maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi Spor
G.Saray'ın Zalgiris maçı 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı Yaşam
Kartal'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı
Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ’da. Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ’da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
Zalgiris Galatasaray maçının kanalı belli oldu Spor
Zalgiris Galatasaray maçının kanalı belli oldu