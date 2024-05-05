Hiranur Vakfı'ndaki cinsel istismar davası için kritik gün

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz kalmasıyla ilgili davada İstinaf'ın cezaları az bularak bozmasının ardından sanıklar yarın yeniden yargılanacak.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Ekim 2023 tarihinde tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak bu karar, İstinaf tarafından değerlendirilerek sanıklara verilen cezaların artırılması gerektiği belirtilerek bozulmuştu.

İstinaf Mahkemesi, Kadir İstekli'nin 2004-2013 yılları arasında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 2020 yılında 'Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı' suçlarından iki ayrı ceza alması gerektiğini vurguladı ve anne-babanın cezasının da arttırılması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle dosya, yeniden yargılama yapılması için Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yarın başlayacak olan yeniden yargılama süreci, kamuoyunun da yakından takip ettiği bir davada adil bir sonuç elde edilmesi açısından büyük önem taşıyor.