Hırdavat dükkanındaki silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir hırdavat dükkanına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

Haydaroğlu Mahallesi’nde M.R’ye (80) ait hırdavat dükkanına 25 Ağustos’ta kapalı olduğu sırada tabancayla ateş açıldı. Olayda iş yerine çok sayıda mermi isabet etti. Saldırının ardından, dükkanda görevli bekçi durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırıyı gerçekleştiren motosikletli iki şüphelinin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Silahla ateş açtığı iddia edilen Muhammed Enes Y. (18) ve motosikleti kullandığı öne sürülen arkadaşı Murat D. (22) ikametlerine yapılan baskınlarla yakalandı. Polis ekipleri, zanlıları otomobille takip edip çevrede gözcülük yaptığı ileri sürülen Mehmet E. ve aracın sahibi Abdulhakim D’yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammed Enes Y., Murat D. ve Mehmet E. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, Abdulhakim D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, iki kişinin bulunduğu seyir halindeki motosikletten iş yerine tabancayla ateş açılıyor. Şüpheliler, bir süre sonra dönerek yeniden ateş açıyor. Saldırı sırasında iş yerinin bekçisinin endişeli anlar yaşadığı görülüyor.