Hırdavatçıda 4 kişiyi şişledi

Birecik ilçesi Urfa Kapısı'nda Hasan K., yanına 4 oğlunu da alarak telefonda tartıştığı alacaklısı Hasan Ö.'nün hırdavatçı dükkanına gitti. Burada tartışan taraflar arasında kavga çıktı.

İddiaya göre iş yeri sahibi Hasan Ö., dükkandan aldığı bir şişi baba Hasan K. ile çocukları Mustafa, Yılmaz ve Hamza K.'ya sapladı. Çeşitli yerlerinden yaranan baba ve çocukları, çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa ve Yılmaz K. durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.