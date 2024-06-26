Hırdavatçıda 4 kişiyi şişledi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hırdavatçıda 4 kişiyi şişledi

Şanlıurfa'da bir hırdavatçı dükkanından alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan kavgada dükkan sahibi baba ile 3 oğlunu şişle yaraladı. 2 yaralının durumu ağır.

Birecik ilçesi Urfa Kapısı'nda Hasan K., yanına 4 oğlunu da alarak telefonda tartıştığı alacaklısı Hasan Ö.'nün hırdavatçı dükkanına gitti. Burada tartışan taraflar arasında kavga çıktı.

İddiaya göre iş yeri sahibi Hasan Ö., dükkandan aldığı bir şişi baba Hasan K. ile çocukları Mustafa, Yılmaz ve Hamza K.'ya sapladı. Çeşitli yerlerinden yaranan baba ve çocukları, çağrılan ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa ve Yılmaz K. durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

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