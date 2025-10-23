Geleneksel halk tababetinin yüzyıllardır kullandığı ancak modern bilimin son dönemde odaklandığı bir ürün, soğuk algınlığı, hırıltı ve balgam sorunlarına karşı gösterdiği etki ile uluslararası alanda ilgi uyandırdı.

Ardıç meyvesinden (andız kozalağı) kaynatılarak elde edilen ve yoğun kıvamıyla dikkat çeken andız pekmezi, içerdiği biyoaktif bileşikler sayesinde solunum yollarındaki mikropların kökünü kazıdığı iddiasıyla bilimsel araştırmaların merkezine yerleşti.

UZMANLAR 'ANTİMİKROBİYAL' GÜCE İŞARET ETTİ

Geleneksel kullanım kayıtlarında öksürük, nefes darlığı ve çeşitli enfeksiyonel durumlar için şifa deposu olarak belirtilen ardıç meyvesi özünün özellikle son zamanlarda pekmez olarak tüketiminin artması, uluslararası araştırmacıların dikkatini çekti.

ABD'deki Arizona Bütünleştirici Tıp Merkezi'nden (Arizona Center for Integrative Medicine) fitoterapi ve tamamlayıcı tıp alanında çalışmalarıyla tanınan Dr. Andrew Weil, ardıç meyvesinin tarihsel olarak eski Avrupa ve Asya halk hekimliğinde solunum yolu rahatsızlıkları için kullanıldığını ifade etti.

Andız pekmezinin boğaz ve solunum yollarındaki mikrobiyal nedenli iltihaplanmalara karşı potansiyel bir destekleyici olabileceği düşüncesini pekiştirdiği bildirildi.

Dr. Weil, ardıç meyvelerinin uçucu yağlar, flavonoidler ve terpenler gibi zengin bileşikler içerdiğini, bu bileşiklerin anti-inflamatuar ve hafif balgam söktürücü (ekspektöran) özelliklere sahip olabileceğini belirtti.

Dr. Weil, faydaların bilimsel olarak tam doğrulanması için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunun da altını çizdi.

Moleküler biyoloji ve beslenme araştırmaları üzerine çalışan İngiliz bilim insanı Dr. Michael Greger, ardıç meyvelerinin içeriğindeki monoterpenler gibi uçucu yağların alfa-pinen ve mirsen gibi bileşenler sayesinde güçlü antimikrobiyal ve antioksidan etkiler gösterdiğini vurguladı.

Dr. Greger'in de katıldığı bilimsel yayınlarda, ardıç meyvesi özünün test tüpü ortamında çeşitli bakteri ve mantarlara karşı aktivite sergilediği gözlendi. Bu durum, andız pekmezinin boğaz ve solunum yollarındaki mikrobiyal nedenli iltihaplanmalara karşı potansiyel bir destekleyici olabileceği düşüncesini pekiştirdi.

BİLİMSEL VERİLER GELENEKSEL KULLANIMI DESTEKLEDİ

Yapılan araştırmalar, ardıç meyvesi ekstraktının anti-inflamatuar aktivitesini destekleyen bulgular sundu.

Hücresel düzeyde gerçekleştirilen bazı çalışmalarda, ardıç özlerinin iltihaplanmaya neden olan prostaglandinler ve platelet aktive edici faktör (PAF) gibi maddelerin üretimini azalttığı gözlemlendi.

Pekmezin koyu, bal benzeri yapısı ise, geleneksel olarak tahriş olmuş boğazı kaplayarak anlık bir rahatlama sağladığı düşüncesini güçlendirdi.

Ancak yabancı uzmanlar, ardıç meyvesinin güçlü idrar söktürücü (diüretik) etkileri nedeniyle yüksek dozda ve uzun süreli kullanımının böbrekler üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda da uyarılarını dile getirdi.

Pekmezin yüksek şeker içeriği de, diyabet hastaları için kontrollü tüketim gerekliliğini ortaya koydu.

Geleneksel bir şifa kaynağı olsa da, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin bu ürünü kullanmadan önce bir uzmana danışmaları gerektiği özellikle ifade edildi.