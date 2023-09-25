Hırsız çalışana patron dayağı. Elinden zor kurtuldu

Şişli’de bir fırında iki gün önce işe giren şahıs, arkadaşını arayıp çalıştığı yerdeki telefonu çalmasını söyleyince patronu tarafından fark edildi. Çalışanı odaya çağıran patron, dakikalarca dövdü.

KAYNAK: İHA
Hırsız çalışana patron dayağı. Elinden zor kurtuldu

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Şişli Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sokakta bir fırın işleten Kemal Yılmaz Y. olaydan 2 gün önce çalışması için Bekir isminde bir şahsı işe aldı.

aw037413-06.jpg

Fırında çalışmaya başlayan Bekir, olay günü bir arkadaşını arayarak hırsızlık yapması için uygun ortam olduğunu, gelip telefon çalabileceğini söyledi. Yaşananları fark eden patron Kemal Yılmaz Y., çalışanı odaya çağırdı.

aw037413-02.jpg

ÇALIŞANINI DAKİKALARCA DÖVDÜ

İlk olarak, Bekir isimli yeni çalışanı ile konuşan patron daha sonra yumruk atmaya başladı. Dakikalarca çalışanı döven patronun seslerini duyan diğer çalışanlar, araya girdi.

aw037413-04.jpg

Patronunun elinden zor kurtulan çalışan arkasına bile bakmadan kaçtı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, patronu diğer çalışanlar güçlükle sakinleştirdi.

aw037413-03.jpg

Öte yandan, olayla ve dayakla ilgili tarafların birbirleri hakkında şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

Ayrıca güvenlik kamera görüntüsünü dayak atan patronun, fırıncıların sosyal medya grubundan dikkatli olmaları amacıyla paylaştığı bildirildi.

İlgili Haberler
Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika’ya sokak ortasında dayak
Gizem Karamelek ikinci kez dayak olayına karıştı. Aldattın dayağı attı
Bakım evinde taciz ve dayak skandalı. Kim bu sapkınlar?
Survivor Hikmet'ten yağlı güreş cazgırına dayak. Öldürmek amacıyla geldiler
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva