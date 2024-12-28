Hırsız eve çatıdan giremeden yakalandı

Kaynak: İHA

Avcılar'da polis ekipleri tarafından yakalanan yan binadaki eve çatıdan giren yabancı uyruklu hırsız, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın son katına yan binanın çatısından giren yabancı uyruklu hırsız, sesleri duyan ev sahibiyle yüz yüze gelince yan binaya kaçtı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şüpheliyi saklandığı binada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Kimliği tespit edilen J.J.J.S. isimli şüphelinin sırt çantasında yapılan aramalarda, 1 adet tablet, 1 adet cep telefonu, 1 adet saç düzleştirici ele geçirildi. Hırsızın üst aramasında ise üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 8 adet 100 dolar bulundu.

hirsiz.jpg

Yakalanan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

h3w.jpg

hhh1.jpg

hhhhh-001.jpg

Son Haberler
Ünlü müzik grubunun bir üyesi daha hayatını kaybetti. Bir zamana damga vurmuşlardı
Ünlü müzik grubunun bir üyesi daha hayatını kaybetti. Bir zamana damga vurmuşlardı
Boks dünyası yasa boğuldu: Paul Bamba hayata veda etti
Boks dünyası yasa boğuldu: Paul Bamba hayata veda etti
2025 zammına yakalanmamak için saatlerce beklediler. Uzun kuyruklar oluştu
2025 zammına yakalanmamak için saatlerce beklediler. Uzun kuyruklar oluştu
Kessler Sendromu: Uzayda artan çöp tehlikesi
Kessler Sendromu: Uzayda artan çöp tehlikesi
Yannick Chabloz 25 yaşında kariyerini sonlandırdı
Yannick Chabloz 25 yaşında kariyerini sonlandırdı