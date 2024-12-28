Hırsız eve çatıdan giremeden yakalandı

Avcılar Merkez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın son katına yan binanın çatısından giren yabancı uyruklu hırsız, sesleri duyan ev sahibiyle yüz yüze gelince yan binaya kaçtı.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şüpheliyi saklandığı binada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Kimliği tespit edilen J.J.J.S. isimli şüphelinin sırt çantasında yapılan aramalarda, 1 adet tablet, 1 adet cep telefonu, 1 adet saç düzleştirici ele geçirildi. Hırsızın üst aramasında ise üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 8 adet 100 dolar bulundu.
Yakalanan şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.