Hırsız polis kovalamacası nefes kesti. O anlar anbean kaydedildi

Dün sabah Gürpınar'da gerçekleşen olaya göre, bir iş yerinden palet çalan hırsızlar, devriye gezen polisler tarafından tespit edildi ve bunun üzerine kamyonetle kaçmaya başladılar.

Kovalamaca sırasında polis, hırsızları durdurmak amacıyla uyarı atışları yaptı.

Ünlü Sokak'a süratle giren hırsızlar, park etmiş bir araca çarptı ve kaza meydana geldi. Kamyonette bulunan üç hırsız yaralandı ve sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar, polis nezaretinde hastaneye sevk edildi. Bu heyecan verici kovalamaca, kameralar tarafından da kayıt altına alındı.

Görüntülerde, polisten kaçan hırsızların kamyonetle sokaklara hızla daldığı ve polisin, hırsızları durdurmak için uyarı atışları yaptığı görülüyor.

Ünlü Sokak'a hızla giren kamyonetin, park etmiş bir araca çarpmasıyla kaza gerçekleşiyor.