Hırsız polise yakalanmamak için 5. kattan su kuyusuna atladı

Beyoğlu’nda iddiaya göre polisleri gören hırsız, kaçacak yer bulamayınca 5.kattan su kuyusuna atladı. Şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Hırsız polise yakalanmamak için 5. kattan su kuyusuna atladı

İstanbul Beyoğlu Dümen Sokak’ta iddiaya göre 1 şüpheli, hırsızlık yapmak için yaklaşık 3 yıldır kullanılmayan mühürlü bir binaya girdi.

O sırada sesleri fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın dışında bulunan zinciri kırık bir vaziyette bularak incelemeye başlarken, şüpheli polisleri fark etti.

Polisleri fark eden şüpheli 5 katlı binanın en üst katına doğru çıktı, daha sonra kaçacak yer bulamayınca 5. kattan su vanalarının da olduğu su kuyusuna atladı.

Olay yerine ambulans ekipleri sevk edilirken, şüpheli ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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