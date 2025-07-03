Hırsız yorgan altında yakalandı! Aksaray’da şok operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray polisi, firari olarak aranan bir kişi düzenlediği operasyonda yorgan altında gizlenmiş olarak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu firari olarak arandığı öğrenildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik yapıldı. Edinilen bilgiye göre, "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 24 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. isimli şahsın ailesinin evinde saklandığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eve operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yorganların altında saklanmış vaziyette yakalanarak gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına da yansırken, şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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