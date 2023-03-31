31 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hırsızlar kaçtı polis kovaladı

Aydın'ın Söke ilçesinden otomobil çalan iki hırsız, Didim’de emniyet güçlerini peşine taktı. Zanlılar kaçmaya çalıştıkları sırada biri polis aracı olmak üzere iki araca zarar verirken, bir polisin de yaralanmasına neden oldu. Hırsızlar yakalandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:21
Takip Et

Hırsızlar kaçtı polis kovaladı

Hırsızlar kaçtı polis kovaladı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Söke’de 34 GDG 186 plakalı otomobili çalan iki hırsız araçla Didim’e geldi. Otomobil ile ilgili çalıntı ihbarının yapılmasından sonra Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli aracı takibe aldı. 

Emniyet güçlerinin kendilerini takip ettiğini fark eden hırsızlar kaçmaya başladı. Ege Caddesi üzerinden Altınkum bölgesine daha sonra Yeşilkent bölgesine kaçan hırsızlar, İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Caddesi'ne giriş yaptı. 

Hırsızlar Yeşilkent bölgesinde kendilerine 'dur' ihtarı yapan polisin aracına çarparken, bir polis memurunun da ayağından yaralanmasına neden oldu. Daha sonra park halindeki bir araca da çarpan hırsızlar Didim-Akbük yoluna girdi. 

Yolun emniyet güçlerince kesilmesinin ardından beton santrallerinin bulunduğu makilik alana yönelen iki hırsız daha sonra aracı bırakarak, yaya olarak kaçmaya başladı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birçok resmi ve sivil ekip yaşanan kovalamacanın ardından iki hırsızı kıskıvrak yakaladı. A.Y. ve S.C. isimli şahıslar olduğu tespit edilen ve çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen iki hırsız da gözaltına alındı. 

Çalıntı otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile otoparka kaldırıldı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
1
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿İlk defa böyle bir anket yayımlandı. Hangi ittifak nerede kazanıyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
3
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Türkiye'de bir hafta geçiren Japon'a Türkler hakkında fikri sorulduğunda şunları söyledi
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
4
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
5
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
6
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
7
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿Ali Koç ve Murat Sancak'ın FETÖ iması yaptığı Ali Şansalan Galatasaray maçına atandı. Ortalık karıştı
﻿10 yıldır aranıyordu. Karısı zehirledi cesedini yaktı ve gömdü
﻿10 yıldır aranıyordu. Karısı zehirledi cesedini yaktı ve gömdü
﻿10 yıldır aranıyordu. Karısı zehirledi cesedini yaktı ve gömdü
﻿İspanya'da orman yangınları bu kez ülkenin kuzeyinde başladı
﻿İspanya'da orman yangınları bu kez ülkenin kuzeyinde başladı
﻿İspanya'da orman yangınları bu kez ülkenin kuzeyinde başladı
﻿Rüyada asker görmek ne demek? Rüyada asker görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada asker görmek ne demek? Rüyada asker görmenin anlamı nedir?
﻿Rüyada asker görmek ne demek? Rüyada asker görmenin anlamı nedir?
﻿Jesus fırtına gibi esti
﻿Jesus fırtına gibi esti
﻿Jesus fırtına gibi esti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.