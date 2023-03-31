Hırsızlar kaçtı polis kovaladı

İHA'nın haberine göre, Söke’de 34 GDG 186 plakalı otomobili çalan iki hırsız araçla Didim’e geldi. Otomobil ile ilgili çalıntı ihbarının yapılmasından sonra Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli aracı takibe aldı.

Emniyet güçlerinin kendilerini takip ettiğini fark eden hırsızlar kaçmaya başladı. Ege Caddesi üzerinden Altınkum bölgesine daha sonra Yeşilkent bölgesine kaçan hırsızlar, İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Caddesi'ne giriş yaptı.

Hırsızlar Yeşilkent bölgesinde kendilerine 'dur' ihtarı yapan polisin aracına çarparken, bir polis memurunun da ayağından yaralanmasına neden oldu. Daha sonra park halindeki bir araca da çarpan hırsızlar Didim-Akbük yoluna girdi.

Yolun emniyet güçlerince kesilmesinin ardından beton santrallerinin bulunduğu makilik alana yönelen iki hırsız daha sonra aracı bırakarak, yaya olarak kaçmaya başladı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birçok resmi ve sivil ekip yaşanan kovalamacanın ardından iki hırsızı kıskıvrak yakaladı. A.Y. ve S.C. isimli şahıslar olduğu tespit edilen ve çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen iki hırsız da gözaltına alındı.

Çalıntı otomobil ise olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile otoparka kaldırıldı. Yaralı polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.