Hırsızları soyup sokakta utanç yürüyüşü yaptırdılar

Meksika’da CJNG isimli uyuşturucu karteli, soygun yaptığını tespit ettiği iki hırsızı yaka paça yakaladı ve “utanç yürüyüşü” yaptırdı.

Hırsızları soyup sokakta utanç yürüyüşü yaptırdılar

Uyuşturucu tacirlerinin sürekli çatıştığı ve suikast düzenlediği Meksika'da şaşkına çeviren görüntüler yayınlandı.

Meksika’da CJNG isimli uyuşturucu karteli, soygun yaptığını tespit ettiği iki hırsızı yaka paça yakaladı ve “utanç yürüyüşü” yaptırdı.

Kartel, hırsızlık yaptığı tespit edilen iki adamı baştan aşağı soyarak caddede yürüttü. Yürüyüş sırasında kartel mensupları adamlara tekme atıp küfrederken daha sonra hırsızların kırbaçlandığı da aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Tepatitlan şehrinde çekildiği belirtildi. Meksika’nın en ölümcül ve tehlikeli karteli olarak tanınan CJNG daha önce de benzer hamleler yaparak “bölgenin güvenliğini sağlamaya çalıştığını” belirtmişti.

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