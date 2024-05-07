Hırsızların çaldığı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi

Kaynak: İHA
Hırsızların çaldığı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi
Burdur’da çalınan 2 motosiklet, Denizli’de ele geçirildi. Motosikletler sahiplerine teslim edildi.

Burdur’da 22 ve 27 Nisan gecesi 2 adet motosikletin çalınması olayı ile ilgili olarak harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayının faillerinin A.Y. ve İ.H. adlı çocuklar ile H.Y. olduğunu belirledi.

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3 Mayıs günü çalıntı araçla birlikte Denizli'de yakalanan A.Y. ve İ.H., gözaltına alınarak Burdur’a getirilirken, aynı gün emniyetteki işlemlerinden sonra adli mercilere gönderilen A.Y. ve İ.H. isimli çocuklar serbest bırakılırken, motosikletler ise sahiplerine verildi. Olayın faili firari şüphelisi H.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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