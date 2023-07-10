Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez

KURABİYE HİLESİ

Tecrübeli bir hırsızın icraata geçmeden önce göz önünde bulundurduğu ilk husus, soymaya karar verdiği evin veya iş yerinin boş olup olmadığıdır. Hırsızların, evinizin boş olup olmadığını anlayabilmek veya hangi saatler arasında evden uzak olduğunuzu tespit edebilmek için geliştirdikleri oldukça ilginç bir hile var.

Kurabiye hilesi olarak isimlendirilen bu yöntemde, hırsızlar kapınızın önündeki paspasın altına küçük bir kurabiye yerleştiriyor ve belirli aralıklarla kurabiyenin sağlam olup olmadığını kontrol ediyor. Kurabiyenin sağlam olması, paspasa basmadığınız ve eve girmediğiniz anlamını taşıyor, küçük bir kurabiye evinizin soyulmaya müsait olduğunu gösteren bariz bir işarete dönüşüyor. Eğer kurabiye kırılmışsa, hırsız sabırlı bekleyişine bir süre daha devam ediyor. Bu sebeple bir dahaki sefere, evinize girerken ayağınızın altında ufak bir çıtırtı sesi duyarsanız, paspasınızın altını kontrol etmeyi unutmayın.