Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez

Hırsızların klasik yöntemler dışında da bilmenizi istemedikleri farklı yöntemleri var ve çeşitli tekniklerle evinizi soyup arabanızı çalabiliyorlar. İşte hırsızların şeytana bile pabucunu ters giydireceği 5 akıl almaz hile…

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Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez 1
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Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez 2

KURABİYE HİLESİ

Tecrübeli bir hırsızın icraata geçmeden önce göz önünde bulundurduğu ilk husus, soymaya karar verdiği evin veya iş yerinin boş olup olmadığıdır. Hırsızların, evinizin boş olup olmadığını anlayabilmek veya hangi saatler arasında evden uzak olduğunuzu tespit edebilmek için geliştirdikleri oldukça ilginç bir hile var.

Kurabiye hilesi olarak isimlendirilen bu yöntemde, hırsızlar kapınızın önündeki paspasın altına küçük bir kurabiye yerleştiriyor ve belirli aralıklarla kurabiyenin sağlam olup olmadığını kontrol ediyor. Kurabiyenin sağlam olması, paspasa basmadığınız ve eve girmediğiniz anlamını taşıyor, küçük bir kurabiye evinizin soyulmaya müsait olduğunu gösteren bariz bir işarete dönüşüyor. Eğer kurabiye kırılmışsa, hırsız sabırlı bekleyişine bir süre daha devam ediyor. Bu sebeple bir dahaki sefere, evinize girerken ayağınızın altında ufak bir çıtırtı sesi duyarsanız, paspasınızın altını kontrol etmeyi unutmayın.

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Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez 3

FLASH BELLEK HİLESİ

Soğuk Savaş dönemindeki “Dead Drop” isimli casusluk yönteminden esinlenilerek geliştirilen bu hile, evinizin duvarındaki boşluklarda veya evinize yakın herhangi bir yerde basit bir flash bellek ile karşılaşmanızla başlıyor. Eğer merakınızı alt edemeyip cihazı bilgisayarınıza takarsanız, önemli verilerinizi ele geçirmek üzere hazır bekleyen bilgisayar virüsleri devreye giriyor ve kısa süre içerisinde başınızı hayli ağrıtabilecek bir hırsızlık eyleminin mağduru haline geliyorsunuz. Bu sebeple ortalıkta başıboş dolaşan flash belleklerden uzak durmanız, tatsız olaylarla karşılaşmamak için yapabileceğiniz en iyi şey.

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Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez 4

HAVLU HİLESİ

Park halindeki aracınıza doğru yaklaştığınızda sileceklerinize sarılı halde bir havlu veya bir kıyafet görürseniz, kesinlikle havluyu veya kıyafeti yerinden çıkarmaya çalışmayın. Arabanıza binin ve olabildiğince hızlı şekilde bulunduğunuz bölgeden uzaklaşın. Çünkü tersi bir senaryoda şunlar yaşanacak: Arabanızın sileceğindeki havluyu çıkarmak için harekete geçeceksiniz, muhtemelen birkaç kişiden oluşan hırsız grubu dikkatiniz dağıldığı sırada üzerinize saldıracak, anahtarınızı alacak ve arabanıza binerek olay yerinden uzaklaşacak…

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Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez 5

MADENİ PARA HİLESİ

Hırsızlar, arabaların kapı kolu ile kapısı arasındaki boşluğa bir madeni para sıkıştırıyor. Bu şekilde aracınızdaki kilit sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasının önüne geçiyor ve siz uzaktan kumanda ile arabanızı kilitlediğinizi düşünürken, hırsızlar ya arabanızla ya da arabanızın içerisindeki değerli eşyalarınızla kayıplara karışıyor…

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Hırsızların öğrenmenizden korktuğu 5 akılalmaz hile. Şeytanın bile aklına gelmez 6

DUVAR YAZISI HİLESİ

Hırsızlar evinizin yakınlarındaki bölgelere bıraktıkları anlamsız gibi görünen sembollerle hem kendilerine hem de diğer hırsızlara önemli mesajlar aktarabiliyor. Örneğin ilgili evde bir köpek olup olmadığı, evin hırsızlık için uygun olduğu veya yalnızca belirli saatler arasında boş kaldığı gibi hayati bilgiler bu hile ile hırsızlar arasında yayılabiliyor. Bu sebeple evinizin yakınlarında ara ara değişen ve hiçbir anlam veremediğiniz semboller görürseniz, güvenlik önlemlerini artırmak için harekete geçmekten çekinmeyin.

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