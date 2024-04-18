Hırsızlık çabası kameralara yansıdı: TCDD'nin demir korkuluklarını çalmaya çalıştılar!

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Hırsızlık çabası kameralara yansıdı: TCDD'nin demir korkuluklarını çalmaya çalıştılar!
Osmaniye'de bir grup, demiryollarına ait malzemeleri gündüz vaki çalmaya çalıştı.

Osmaniye'de, demiryollarına ait demir korkulukları çalmaya çalışan bir grup, güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde, grup üyelerinin balyozla demir korkulukları ve betonu kırarak çalmaya çalıştığı görülüyor. Ancak, çabaları başarısız oluyor ve olay yerinden kaçıyorlar. Olayın ardından güvenlik güçleri, hırsızlık girişiminde bulunanları yakalamak için çalışmalara başladı. Bu tür hırsızlık girişimleri, demiryolları gibi kamuya ait alanlarda maddi hasara ve güvenlik risklerine neden olabilir.

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