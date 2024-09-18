Hırsızlık suçundan aranan şahsı polis yakaladı

Kaynak: İHA
Hırsızlık suçundan aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Alınan bilgiler kapsamında, şahsın yakalanmasına ilişkin çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda F.B. isimli şahsın "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan" 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonrasında şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkeme çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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