Hırsızlık timinde çalışan Polis Kolo meslektaşlarını dolandırdı. 20 milyonu nerede harcadığı ortaya çıktı

Kaynak: Kanal D Haber
Hırsızlık timinde çalışan Polis Kolo meslektaşlarını dolandırdı. 20 milyonu nerede harcadığı ortaya çıktı
Hırsızlık timinde görev yapan polis memuru Hüseyin Kolo meslektaşlarını dolandırdı. Kolo’nun 20 milyon lirayı nerede harcadığı ortaya çıktı.

Yatırım ve yüksek kâr vaadiyle yapılan dolandırıcılıklara bir yenisi eklendi. Ancak bu sefer dolandırıcı isim bir polis çıktı. 9 yıldır polis memurluğu yapan ve hırsızlık timinde görev yapan Hüseyin Kolo, başta mesai arkadaşları olmak üzere iş insanlarını kandırarak 20 milyon lira dolandırdı. Hüseyin Kolo’nun foyası tüm parayı yasadışı bahiste kaybedince ortaya çıktı.

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Kanal D’de yer alan habere göre, mesleğe 9 yıl önce başlayan Hüseyin Kolo, yabancılar şubesinde görev yaptıktan sonra Tuzla’da bir karakola atandı. Kolo ayrıca hırsızlık timinde görev yapıyordu. Kolo, mesai arkadaşları tarafından oldukça sevilen biri haline geldi. Kolo, mesai arkadaşları ile çok yakın ilişkiler kurarak onların ailelerinin içine bile girdi. Kolo, sonrasında bu güven duygusunu paraya çevirmeye başladı.

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ÖNCE MESAİ ARKADAŞLARINDAN BAŞLADI

Kolo ilk önce karakoldaki mesai arkadaşlarını kandırdı, sonra gittiği olaylardaki mağdurları ve
tanıştığı iş insanlarını hedef aldı. Türlü türlü yatırım yalanlarıyla onlardan da paralar topladı. Mağdur
edilmiş birinin de duygularına daha çok hitap edebildiği için güvenini kazandı.

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BÜTÜN PARAYI BAHİSTE KAYBETTİ

Kolo'nun 50'ye aşkın kişiden 20 milyon aşkın para topladığı belirlendi. Ama iddiaya göre o parayı da yasa dışı bahis oynarken kaybetti ve foyası da ortaya çıkmış oldu. Mağdur polisler, arkadaşlarını şikayet etmek zorunda kaldı. Hüseyin Kolo şu anda tutuklu ve cezaevinde.

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