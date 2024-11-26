Hırsızlık yaparken yakaladıkları kişileri markete kilitlediler

Gaziosmanpaşa'da bir zincir markette hırsızlık yapmaya çalışan 3 şüpheli, çalışanlar tarafından yakalanarak markete kilitlendi. Ancak şüpheliler, yangın tüpüyle camı kırarak kaçmaya çalıştı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de, Cebeci Caddesi üzerindeki bir zincir markette, saat 19.00 sıralarında hırsızlık yapmak isteyen 3 kişi fark edildi. Marketin çalışanları, şüphelileri içerideyken fark ederek kapıyı kilitledi ve durumu polise bildirdi. Çalışanların hızlı müdahalesi, hırsızların kaçmasına engel oldu.

KAÇMAK İÇİN YANGIN TÜPÜ İLE CAMI KIRDILAR

Görüntülerde, şüphelilerin market içinde raflardaki ürünleri dağıttığı ve içerideki müşterilere fırlattığı görülüyor. Karışıklık sırasında, şüphelilerden biri, kaçmak için marketin camını yangın tüpüyle kırdı. Çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla kapıyı kilitlemesinin ardından şüpheliler bu şekilde kaçmaya çalıştı.

Kaçmaya çalışan şüpheliler, market çalışanlarına saldırdı. Ancak, olay yerine hızla gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı ve polis merkezine götürdü. Polis, olayla ilgili güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Olay yerinde bulunan bir fırının çalışanı, "İçeride hırsızlık yapıyorlarmış. Bununla ilgili de çalışanlar yakalamış, sonra tartışma çıkmış ve çalışanlara saldırmışlar. Çalışanlar da kapıyı kilitlemiş. Yangın tüpüyle camı kırmışlar. Polisler de yakalamışlar," diyerek yaşananları anlattı.

Olayın ardından güvenlik güçleri, marketin güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelemeye alarak, şüphelilerin daha önceki suç geçmişleriyle ilgili araştırma başlattı.