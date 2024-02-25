Hırsızlık yapmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan hırsızlık vakalarını çözmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çabalar sonucunda, 47 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ayrıca, 67 hırsızlık vakasının araştırılması sırasında, 62 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şüphelilerden suçları belirlenen 17 kişi mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özellikle güvenlik kameralarına yansıyan bazı hırsızlık vakaları dikkat çekti. Bir hırsızlık olayında, şahısların sigaraları çalmak için camı delerek girdikleri görüldü. Bu olayda, hırsızlar sigaraları alabilmek için cama delik açtılar ve bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu tür hırsızlık yöntemleri, toplumun güvenlik konusundaki duyarlılığını artırırken, emniyet birimlerinin de olayları aydınlatma konusundaki kararlılığını gösteriyor.