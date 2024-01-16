Hırsızlıkla suçlanan milletvekili istifa etti. Ülke Türkiye değil heyecanlanmayın

BBC'de yer alan habere göre, Yeni Zelanda’da, Yeşiller Partisi milletvekili Golriz Ghahraman'ın iki giyim mağazasından toplamda üç kez hırsızlık yaptığı iddia edildi.

İLK MÜLTECİ MİLLETVEKİLİ

Milletvekili hakkındaki iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, yaptığı işin kendisini tamamen karakterine aykırı şekillerde hareket etmeye yönelttiğini söylerken, "Birçok insanı hayal kırıklığına uğrattım ve çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

2017’de Yeni Zelanda’da yemin ederek ilk mülteci milletvekili olan Ghahraman, Birleşmiş Milletler avukatlığı görevinde de bulundu. Ailesiyle birlikte çocukken İran'dan kaçarak Yeni Zelanda’ya gelen milletvekili partisinin adalet işlerinden de sorumluydu.

Ghahraman'ın istifası, onun Auckland'daki bir butikten özel tasarım bir çanta aldığını iddia eden görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra geldi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDU

Ghahraman, istifasının ardından, "Görüştüğüm akıl sağlığı uzmanı, son zamanlardaki davranışlarımın aşırı stres tepkisine yol açan son olaylarla tutarlı olduğunu ve daha önce fark edilmeyen travmalarla ilgili olduğunu söylüyor" dedi.

Milletvekilinin istifasına yanıt veren Yeşiller Partisi başkanı James Shaw, Ghahraman'ın "Parlamentoya seçildiği günden bu yana neredeyse sürekli cinsel şiddet, fiziksel şiddet ve ölüm tehditlerine" maruz kaldığını söyledi.

POLİS SORUŞTURMAYI DOĞRULAMIŞTI

Milletvekiline ilişkin hırsızlık iddiaları ilk olarak 'Newstalk ZB Plus' tarafından 10 Ocak'ta ortaya atılmıştı.

Ghahraman, Scotties Boutique adında lüks bir mağazada hırsızlık yapmak ile suçlanmış, polis, hırsızlık iddiaları hakkında soruşturma yürütüldüğünü doğrulamıştı. Ancak soruşturmanın kimin adına yürütüldüğü hakkında bilgi verilmemişti.

Ghahraman, 16 Ocak Salı günü yayınlanan açıklamasında, tıbbi bir değerlendirmenin ve bir akıl sağlığı uzmanı ile yaptığı görüşmesinin ardından 'iyi olmadığını anladığını' söyledi.