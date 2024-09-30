Hırsızlıktan tutuklandığı iddia edilen damada jet hızında tahliye 'AKP'li Galip Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi'

Kripto para ve internet dolandırıcılığı operasyonu sonrası hırsızlık iddiasıyla tutuklanan AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun damadı Mutlu Akbulut serbest bırakılması dikkat çekti. Adliye koridorlarında, tahliye kararının siyasi baskı sonucu geldiği öne sürüldü. Ensarioğlu, olayın şikayet üzerine olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU

İstanbul’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 milyon liralık kripto para dolandırıcılığı ve bilişim sistemlerini bozarak hırsızlık yaptıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan isimler arasında AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun damadı Mutlu Akbulut'un da olduğu belirtilmişti. Sorgu sonrasında şüpheliler, adliyeye sevk edilmişti. Mutlu Akbulut, ifadesinin alınması sonrasında soruşturmayı yürüten savcılar, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk etmişti.

Akbulut "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, suç gelirlerinin aklanması, suçtan elde edilen gelirle mal varlığı edinilmesi" iddialarından tutuklanmıştı.

SİYASİ BASKI MI?

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen Mutlu Akbulut’un, aynı gün nöbetçi asliye ceza hakimliğine itiraz edilmesi üzerine, 24 saat geçmeden jet hızıyla serbest bırakıldığı belirlendi. Tutuklama kararının aynı gün geri alınması ise kafaları karıştırdı. Tahliye kararının siyasi baskı sonucu geldiği öne sürülürken, soruşturma kapsamında suç gelirlerinin aklanması kapsamında MASAK’tan da rapor alınması kararlaştırıldığı, ancak dosyaya müdahale edilerek takipsizlik kararıyla kapatılmaya çalışıldığı iddia edildi.

“ALINMAMASI GEREKİYORDU”

Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar’a özel konuşan Galip Ensarioğlu, “Kendisi kızımın eşi. Şikâyet üzerine gözaltına alındı. İki gün gözaltında kaldı. Ancak şikâyet eden şahıs şikayetini geri aldı. Bunun üzerine damadım serbest bırakıldı. Normalde gözaltına dahi alınmaması gereken bir konuydu” ifadelerini kullandı.