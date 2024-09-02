Hırvat kickboksçular Macaristan'ı fethetti

Kaynak: Haber Merkezi
Hırvat kickboksçular Macaristan'ı fethetti

Hırvatistan, geçtiğimiz günlerde Budapeşte'de sonuçlanan Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda 31 madalya kazandı.

Hırvat kickboksçular Budapeşte'de düzenlenen son Dünya Ümitler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda büyülendiler.

Hırvatistan'ı her yaştan 56 yarışmacının temsil ettiği turnuvada, Macaristan'da 5 kıtadan 65 ülkeden 3.012 yarışmacı yer aldı.

Hırvatistan bu tür madalya koleksiyonunu uzun süre hatırlayacak, toplamda 65 milli takım arasında 11. sırada yer aldı. Hırvat savaşçılar dokuz altın madalya (Ivano Čelić, Paola Matić, Matej Žamarija, Fran Grubiša, Ema Anđela Žaja, Anđelina Videc, Mateo Ravlić, Ryan Aličajić ve Luka Katalinić), beş gümüş ve 17 bronz madalya kazandı.

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