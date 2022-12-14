Hırvatistan turnuva boyunca yediği golü bir maçta yedi

Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan yarı finalde karşılaştı. Arjantin, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Goller 34.dakikada penaltıdan Lionel Messi, 39. ve 69. dakikada Julian Alvarez'den geldi.

Bu sonuçla Hırvatistan kupaya veda ederken Arjantin finale çıktı.



HIRVATİSTAN ŞİMDİYE KADAR YEDİĞİ GOLÜ BİR MAÇTA YEDİ

Hırvatistan, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin maçına kadar kalesinde 3 gol görmüştü.

Kanada, Japonya ve Brezilya'dan birer gol yedi. Arjantin maçında ise Hırvatlar kalesinde 3 gol birden gördü.