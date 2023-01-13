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Hırvatistan’da iki bakan görevden alındı

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic; Bölgesel Kalkınma ve Avrupa Birliği (AB) Fonları Bakanı Natasa Tramisak'ı ve Mekansal Planlama, İnşaat ve Devlet Mülkiyeti Bakanı İvan Paladina’yı görevden aldı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:35
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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovi iki bakanı görevden alDI

Hırvatistan’da iki bakan görevden alındı
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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, başkent Zagreb’de, basın mensuplarına hükümetteki değişiklikler ilişkin açıklamalarda bulundu.

Petrinja şehrinde 2020’de meydana gelen depremden bu yana AB tarafından sağlanan 700 milyon avroluk yardıma rağmen bölgenin yeniden inşa edilememesi sebebiyle sık sık eleştirilerin hedefi olan Paladina’nın yerine, Branko Bacic’in göreve getirildiğini açıklayan Plenkovic, Tramisak’ın yerine ise Sima Erlic’in getirildiğini kaydetti.

Plenkovic, Bacic’i siyasi deneyimi ve enerji alanındaki tecrübelerinden dolayı göreve getirdiklerini, Erlic’i ise bölgesel kalkınma ve AB fonlarının kullanımı ile ilgili tüm süreçlerle ilgili bilgi sahibi olduğu için seçtiklerini belirtti.

Söz konusu değişiklikleri hükümetin çalışmalarına “yenilik getirmek” adına yaptıklarını ifade eden Plenkovic, yeni bakanların ülkeye katkı sağlayacağı inancında olduklarını söyledi.

Petrinja’da 29 Aralık 2020’de meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Natasa Tramisak
 İvan Paladina
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