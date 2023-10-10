Hırvatistan Türkiye maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, perşembe günü Hırvatistan'la kritik bir maça çıkacak. Milli maçın yayınlanacağı kanal belli oldu.

Hırvatistan Türkiye maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında D Grubu'nda Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

Grupta 10 puanla 2. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı Hırvatistan karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Bu aynı zamanda yeni teknik direktör Montella'nın ilk maçı olacak.

D Grubu'nda puan durumu şöyle:

1- Hırvatistan / 10 Puan (4 maç)

2- TÜRKİYE / 10 Puan (5 maç)

3- Ermenistan / 7 Puan (5 maç)

4- Galler / 7 Puan (5 maç)

5- Letonya / 0 Puan (5 maç)

MİLLİ MAÇIN YAYINLANACAĞI KANAL

Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak.

Hırvatistan Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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