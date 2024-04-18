Hırvatistan'da genel seçimi Hırvat Demokrat Birliği kazandı

Hırvatistan'da Devlet Seçim Komisyonu (DIP), sandıkların yüzde 95,54'ünün sayıldığını, 151 sandalyeli Ulusal Meclis’e HDZ'nin 60 milletvekili soktuğunu açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti (SDP), Hırvat Köylü Partisi (HSS), Halk Partisi-Reformcular, Merkez, Sivil-Liberal Birliği (GLAS), Adı ve Soyadı Olan Parti’nin (SSIP) oluşturduğu "Adalet Nehirleri" ittifakı ise 42 milletvekili koltuğuyla ikinci sırada yer aldı.

Öte yandan "Vatan Hareketi" ittifakı 14 milletvekili, "Most ve ortakları" ittifakı 11, "Yapabiliriz" ittifakı 10, Istra Demokrat Partisi (IDS) 3, Bağımsız Kuzey Platformu 2, Odak-Cumhuriyet ittifakı da 1 milletvekiliyle Ulusal Meclis’te yerini aldı.

Ayrıca Ulusal Meclis’e azınlık partileri de 8 milletvekili sokmayı başardı.