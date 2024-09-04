Hırvatistan'dan Bosna Hersek'in AB üyeliği sürecine destek

Düzenleme: Kaynak: AA
Hırvatistan'dan Bosna Hersek'in AB üyeliği sürecine destek

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Bosna Hersek'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette, ülkesinin Bosna Hersek'in Avrupa Birliği üyelik sürecinde güçlü bir destekçi olacağını vurguladı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Plenkovic, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, AB Konseyi'nin Bosna Hersek'in üyelik müzakerelerine başlamasının önemli bir adım olduğunu ifade etti.

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Plenkovic, Bosna Hersek'in reform sürecine Hırvat uzmanların bilgi ve deneyimleriyle katkı sunacağını belirtti.

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Ticaret hacminin 2024 yılı sonunda 3,8 milyar avroya ulaşmasını beklediklerini kaydeden Plenkovic, Bosna Hersek'teki seçim yasası reformunun da hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

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Kristo ise Hırvatistan’ın AB desteği için teşekkür ederek, Bosna Hersek'in üyelik yükümlülüklerini yerine getirme yolunda güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.

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Plenkovic’in Hersek viyadüğünün açılışına "onur konuğu" olarak katılacak olması ise yerel medyada eleştirilere yol açtı.

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Başbakan, eleştirilere cevaben, viyadüğün her iki ülkenin ortak kullanımına hizmet edeceğini ve bu katılımının siyasi bir amaç taşımadığını belirtti.

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