Hırvatların penaltı isyanı

Bu dakikada ani gelişen Arjantin atağında Alvarez kaleci Livakovic'le karşı karşıya kaldı. Alvarez'in dokunduğu top kale çizgisini geçmeden Hırvat defans oyuncuları tarafından çıkarıldı. Bu sırada Alvarez ve Livakovic çarpıştıkları için yerdeydi.

İtalyan hakem Daniele Orsato bu pozisyona penaltı verdi.

Hırvatlar karara isyan edip itirazda bulundu. Ancak karar değişmedi. Messi de penaltıyı gole çevirdi.

39. dakikada ani kontratakta Alvarez durumu 2-0 yaptı.