Hisarcıklıoğlu Trabzon’da bahçeye girerek fındık topladı

Ali Yazan/ Ordu/ Yeniçağ

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Trabzon’da Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında Yomra İkisu’da kurulan örnek bahçede düzenlenen fındık hasat şenliğine katıldı.​ Hisarcıklıoğlu, “Örnek fındık bahçesi nasıl olur bunu dünyaya örnek göstermek üzere bugün bu töreni yapıyoruz. Özellikle bu çerçevede dünya fındık haftasını kutlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler daha sonra, Of Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, Meclis Başkanı Zuhal Akyüzlü ve oda üyeleriyle görüşen Başkan Hisarcıklıoğlu, çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindekiler, Trabzon programını; Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamlarında ziyaret ederek tamamladılar.

Hisarcıklıoğlu’na programlarında; Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A. Levent Karlıbel, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman ile bölge oda ve borsa başkanları eşlik etti.