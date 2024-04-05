Hisarcık’ta 23 yaşındaki genç köy muhtarı seçildi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy’de 23 yaşındaki genç muhtar adayı Serhat Önlü, sandıktan çıkan oyların 78’ini alarak muhtar seçildi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve Önlü, içinde bulunan hizmet aşkıyla aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Önlü, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yola çıkarken güllerin de dikenleri olacağını biliyordum. Güle nasıl heves ettiysem dikenlerini de öyle hesap ettim. 126 seçmeni bulunan köyümde 78 oy alarak bu göreve geldim. Bana inanan köy halkıma bu görevi bana layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Köyümüzün sorunlarına çözüm bulmak için elimden gelen gayreti göstereceğim.”