Hisarcık’ta 23 yaşındaki genç köy muhtarı seçildi

Kaynak: İHA
Hisarcık’ta 23 yaşındaki genç köy muhtarı seçildi
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 23 yaşındaki genç Serhat Önlü, muhtar seçildi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Örenköy’de 23 yaşındaki genç muhtar adayı Serhat Önlü, sandıktan çıkan oyların 78’ini alarak muhtar seçildi.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve Önlü, içinde bulunan hizmet aşkıyla aday olmaya karar verdiğini söyledi.

Önlü, şu ifadeleri kullandı:

“Bu yola çıkarken güllerin de dikenleri olacağını biliyordum. Güle nasıl heves ettiysem dikenlerini de öyle hesap ettim. 126 seçmeni bulunan köyümde 78 oy alarak bu göreve geldim. Bana inanan köy halkıma bu görevi bana layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Köyümüzün sorunlarına çözüm bulmak için elimden gelen gayreti göstereceğim.”

aw177121-01.jpg

Son Haberler
İşçi servisi bariyerlere çarptı: 5 yaralı Yaşam
İşçi servisi bariyerlere çarptı: 5 yaralı
CHP’li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu Gündem
CHP’li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu
Atatürk'ün derdinin dinlediği vatandaşın torunu belediye başkanı seçildi Gündem
Atatürk'ün derdinin dinlediği vatandaşın torunu belediye başkanı seçildi
Fenerbahçe’de “değişim” gerçekleşmeli Yazarlar
Fenerbahçe’de “değişim” gerçekleşmeli
Erdoğan en çok kime kızdı? Yazarlar
Erdoğan en çok kime kızdı?
Milliyetçi Türkiye Yazarlar
Milliyetçi Türkiye