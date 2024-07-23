Hisse senedi manipülatörü milyarder tutuklandı

Brian Kim olarak da bilinen Kim adlı milyarder, 2010 yılında Kakao adlı sohbet uygulamasını başlattığından bu yana 62 milyar dolar değerindeki iştirak grubunu sıfırdan inşa ettiği için Güney Kore'nin dijital endüstrisinde bir vizyoner olarak görülüyor.

Sektör uzmanları, Kim'e karşı açılacak herhangi bir davanın Kakao'nun yapay zeka yatırımlarını ve denizaşırı genişleme planlarını tehlikeye atabileceğini belirtiyor.

Savcılar Kim'in geçen yıl Şubat ayında SM Entertainment'ın hisse senedi fiyatını manipüle ederek rakibi Hybe'yi satın almasını engellemek için yeni iddianame hazırladıklarını söylüyor.

Şirketten yapılan açıklamada Kim'in suçlamaları reddettiği ve hiçbir zaman yasadışı bir faaliyet emri vermediğini ya da buna müsamaha göstermediğini söylediği belirtildi. Kakao ve Kim'in avukatı Salı günü gerçekleşen tutuklanmadan sonra ise başka bir yorumda bulunmadı.

Yüksek profilli teknoloji girişimci, kendisinin ve bağlı kuruluşlarının kontrol ettiği %24'lük hisse ile Kakao Corp'un en büyük hissedarı konumunda.

Bir mahkeme yetkilisi Salı günü yaptığı açıklamada, Seul Güney Bölge Mahkemesi'nin delillerin yok edilmesini önlemek ve Kim'in kaçma riski olduğu gerekçesiyle tutuklama kararını onayladığını söyledi.

Bir savcılık sözcüsü ise Kim'in Seul Nambu Gözaltı Merkezinde tutulduğunu söyledi. Güney Kore ceza usullerine göre Kim'in tutukluluğu 20 gün kadar sürecek ve bu süre zarfında savcılar Kim hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vermeden önce soruşturmayı derinleştirecekler.

Kim'e karşı açılan herhangi bir davanın sonucu Kakao grubunun online banka kolu KakaoBank Corp üzerindeki kontrolünü tehlikeye atabilir, yeni sekme aç, çünkü ülkenin mali kuralları mali suçtan hüküm giyenlerin bir bankada %10'dan fazla hisseye sahip olmasını kısıtlıyor.

Sektör uzmanları, Kakao'nun ayrıca düzenleyici incelemeye tabi tutulmasının, şirketin yapay zeka (AI) yatırımları ve denizaşırı iş genişlemesi konusunda önemli kararlar almasını zorlaştıracağını söyledi.

Şirket bu yıl yeni yapay zeka hizmetleri sunmayı planlıyor. Kakao Corp hisseleri, yılbaşından bugüne %24 düştükten sonra, sabah açılışında %3,4 düşerek Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.