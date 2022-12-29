Zorlu'da borsa gelişmesi. Hisseleri deli gibi yükselen Zorlu borsada ne yaptı

Borsa rekor yükseliş yaşarken patron satışları gelmeye devam ediyor. Bugün de Zorlu Holding iki şirketinde hisse sattığını açıkladı.

Ahmet Nazif Zorlu'nun sahibi olduğu Zorlu Holding son bir yılda yüzde 310 yükselen Zorlu Enerji ile yüzde 200 yükselen Vestel Elektronik şirketlerinde hisse satışı yaptığını açıkladı. Holding Zorlu Enerji’de 17 milyon Vestel’de ise 2 milyon lot hisse sattı.

ZORLU ENERJİ

Zorlu Holding her iki şirkette satışın kurumsal yatırımcılara yapıldığını belirtti. Konu ile ilgili olarak KAP’a şu açıklamayı yaptı:

“28.12.2022 tarihinde, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 64,5 TL fiyatından toplam 2.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 28.12.2022 tarihi itibarıyla %60,95’e gerilemiştir ”