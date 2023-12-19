Hisseli tapu sahipleri için önemli uyarı. Hemen başvurmalısınız

Konutta hissedarlar arasında yaşanan anlaşmazlıklar hisse sahiplerinin haklarını nasıl alabileceği konusunu ortaya çıkardı.

Posta Gazetesi’nin köşe yazarı Tamer Heper köşe yazısında hisseli tapu konusuna dair önemli detayları anlattı.

Tamer Heper’in okuyucularından biri zamanında amcası ile babasının kendi aralarında noterde dededen kalma evin hisse satışı yaptıklarını, kayıtlarda evin babasının üstüne göründüğünü anlattı. Aynı zamanda diğer hissedarların ‘bu evde babanın hissesi olamaz, gidin tapuda hissesini düşürün’ denildiğini belirterek, "Konut satılırsa da babamın hisseden para alamayacağını söylüyorlar. Bu doğru olabilir mi?" sorusunu sordu.

Tamer Heper, okuyucusunun sorusuna "Söylenen bu husus için cevap yalnızca ilgili gayrimenkulün tapu kaydındadır. Okuyucumun anlattığına göre tapu kaydında babalarına ait hisse görünüyor ise artık bunun tartışılması gereken yeri yoktur, babaları o gayrimenkulün hissedarı" yanıtını verdi.

Bir gayrimenkulün noterde satılmayacağını, çok kısa bir süre önce bu kuralın değiştiğini ancak kendisinin işlemin yapıldığı tarihi dikkate aldığını söyleyen Heper, "Satış yalnızca tapuda yapılır. Okuyucumun anlatımında noter işlemi vardır. Öncelikle noterde satış vaadi yapılmış, sonrasında da bu vaat doğrultusunda tapuda tescil yapılmış" açıklamalarında bulundu.

Heper, noter olması durumunda satışın geçersiz olduğunun iddia edilemeyeceğini açıklayarak "Bugün tapu kayıtlarına göre işlem yapılır. Tapuda yapılan işlemlerin geçersizliği iddia edilebilir fakat tapu kayıtlarının iptali için geçersizliğinin dava konusu olması, geçersiz işlemin ispatı ve mahkeme kararı ile tapu kayıtlarının düzeltilmesi gerekir" dedi.

Tapu kayıtlarının geçersiz sayılamayacağına belirten Heper, "İptal gerekçeleri de sınırlıdır mesela akıl hastalığı durumunda yapılmışsa ya da tehdit altında yapılmışsa vs. Bunun haricinde tapu kayıtları hala geçerli sayılır" dedi.

Heper, satış halinde de okuyucunun babasının hissedar olarak görüşünün geçerli olduğunu söyleyerek “Satışa karar verilirse hissesine denk gelen tutarı alır" açıklamalarında bulundu.