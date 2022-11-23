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Hitchcock'un 'Kuşlar' Filmi gibi. Karga istilası

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde karga sürüsü gökyüzünü istila etti. O anlar Alfred Hitchcock'un 'Kuşlar' adlı filmini anımsattı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 22:39
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Hitchcock'un 'Kuşlar' Filmi gibi. Karga istilası

Hitchcock'un 'Kuşlar' Filmi gibi. Karga istilası
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İHA - Korku filmlerini aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı kentte vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Kargalar çıldırmış. Hatta onunla ilgili bir film var” yorumu yaptı.

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan karga sürüsü, kentin semalarını işgal etti. Gökyüzünde kalabalık karga sürüsünü gören vatandaşlar hayretler içerisinde kaldı. Akşam karanlığının çökmeye başladığı saatlerde, gökyüzünü bir anda istila eden yüzlerce karganın Süleymanpaşa semalarında atik ve hızlı bir şekilde hareketleri, filmlerdeki korku dolu sahneleri anımsattı.

“Sanki ortaklaşa karar almışlar”

Tekirdağlı esnaf Gürkan Demir yaptığı açıklamada, “Bu hayvanlar, genelde bu aylarda akşam oldu mu sanki birbirleriyle ortaklaşa bir karar almış. Saat 6-7 arası bir başlıyorlar. ‘Vak vak, gak gak gak’ diye hadi onu da geçtim. Sabah bir geliyoruz. Dükkanın önü pislik içinde. Her yere pisliyorlar. İnsanlar artık onların altından geçmeye korkuyorlar. Hele şurada bir çınar ağacı var. Altını spatula ile kazısan kazıyamazsın. Kargalar çıldırmış. Hatta onunla ilgili bir film var. Aynı onun gibi bir şey bir insanlara saldırması eksik. Ama bunlar başka türlü saldırıyor. Bayağı bir pisletiyorlar” dedi.
Gökyüzünü uzun bir süre işgal eden karga sürüsü, havanın kararmasıyla ortadan kayboldu.

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