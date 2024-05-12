'Hitler'i çırak çıkartacak katliamlar'. Erdoğan'dan Gazze açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Filistinli annelerin bugünü çocuklarının kefenine sarılarak geçirdiğini belirten Erdoğan, "Filistinli, Suriyeli, Türkistanlı annelere selamlarımızı yolluyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazze'de insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından birinin yaşandığını belirten Erdoğan, İsrail’in masum kanı dökmeye devam ettiğini, bugüne kadar 15 bin çocuğun acımasızca katledildiğini, yaklaşık 2 milyon insanın evinden göçe zorlandığını ifade etti.

"HİTLER'İ ÇIRAK ÇIKARTACAK KATLİAMLAR"

İsrail’deki uluslararası kuruluşların gerçek yüzlerinin ortaya çıktığını belirten Erdoğan, kendilerini 'özgürlükler ülkesi' olarak pazarladıklarını İsrail'in çıkarları söz konusu olunca birden faşizme dümen kırdıklarını gördüklerini ifade etti.

"HİTLERİ ÇIRAK ÇIKARTACAK KATLİAMLARA İMZA ATABİLDİKLERİNİ GÖRDÜK"

Erdoğan, “Holokost mağdurlarının çocuklarının Hitleri çırak çıkartacak katliamlara imza atabildiklerini gördük. Yaklaşık 54 bin tona ulaşan yardım miktarıyla Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

“İSLAM ÜLKELERİNİ DAVAYA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ”

İsrail ile ticareti tamamen durdurduklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye'nin attığı adımların diğer ülkelere de örnek olmasını istediklerini, soykırım destekçilerinin Adalet Divanı'na baskılarını artırdığını belirtti. Erdoğan, “İslam ülkelerini davaya sahip çıkmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Vaat edilmiş toprakların hayalinin İsrail’in gözünü kör ettiğini belirten Erdoğan, İsrail’in bu amaca ulaşmak için hiçbir ahlak tanımadığını söyledi.

"HAMAS KRİTİK BİR ADIM ATTI"

Hamas’ın kalıcı ateşkese giden yolda gerçekten çok kritik bir adım attığını belirten Erdoğan, Netahyahu yönetiminin cevabının ise Refah'taki masumlara saldırmak olduğunu belirtti.

Filistin devletini tanımayan bütün ülkelerin biran önce Filistin devletini tanımaya davet ettiğini belirten Erdoğan, Filistinlilere tüm imkanlarla destek çıkacaklarını, İsrail'in her vicdanlı sesi antisemitizm sopasıyla susturmasına fırsat vermeyeceklerini, Gazze ve Ramallah'taki mazlumlara gönderdikleri yardımları artıracaklarını ve Gazze'nin yeniden imarı için hazırlıklara başlayacaklarını belirtti.