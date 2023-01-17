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Hitlerin yerini Ruslar aldı. Savaşın alçaklığını bundan iyi hiçbir şey anlatamaz

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan ve geçtiğimiz hafta sonu Rus güçlerinin saldırmasıyla gündeme gelen Dnipro'da can kaybı 44'e ulaştı. Dnipro'da kaydedilen bir fotoğraf Nazi Almanyası'nın Varşova'da yarattığı yıkımı anımsattı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 18:07
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Hitlerin yerini Ruslar aldı

Hitlerin yerini Ruslar aldı. Savaşın alçaklığını bundan iyi hiçbir şey anlatamaz
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Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan ve geçtiğimiz hafta sonu Rus güçlerinin bir apartmana saldırmasıyla gündeme gelen Dnipro'da yaşanan yıkımın ardından Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova'nın paylaştığı bir fotoğraf yürek burktu. Khalilova, Dnipro'da çekilen bir fotoğrafı 1945 yılında Varşova'da çekilen bir fotoğrafla karşılaştırdı. Khalilova, Nazi Almanyası'nın Varşova'da yarattığı yıkım ile Rusların Dnipro'da yarattığı yıkımın benzerliğine dikkati çekti. 

Paylaşım, aradan geçen 78 yılda ölen ve öldürenler değişse de yaşanan acının aynı olduğunu ortaya koydu.

DNİPRO'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR: ÖLENLERDEN 4’Ü ÇOCUK

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde bulunan ve geçtiğimiz hafta sonu Rus güçlerinin saldırmasıyla gündeme gelen Dnipro'da can kaybı 44'e ulaştı.

Ukrayna Devlet Başkanlık İdaresi Başkan Yardımcısı Kyrylo Tymoshenko'ya göre, daha önce dördü çocuk olmak üzere 41 kişinin öldüğünün açıklanmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandı. Belediye Başkanı Borys Filatov sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ölü sayısının 44'e yükseldiğini söyledi.

POLONYA'NIN İŞGALİ

1 Eylül 1939 tarihinde Alman birlikleri Polonya’ya saldırarak dünya tarihinin en kanlı savaşlarından birini başlattı.

Naziler ilk olarak Ekim 1939’da Almanya’nın doğu sınırı boyunca eski Polonya bölgeleri olan Batı Prusya, Poznan, Yukarı Silezya ve eski Danzig Serbest Şehri’ni doğrudan ilhak etti. Alman işgali altındaki Polonya’nın Varşova, Krakow, Radom ve Lublin şehirleri sivil bir vali olan Nazi Partisi avukatı Hans Frank altında sözde Genel Hükümet olarak düzenlendi. 

Polonya, İkinci Dünya Savaşı’nın ilk günü olan 1 Eylül 1939 tarihinden Ocak 1945’e kadar Alman işgali altında kaldı.

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