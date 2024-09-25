Hizbullah ilk defa Tel Aviv'e füze attı

Hizbullah ise ilk kez Tel Aviv'e füze fırlatarak Mossad üssünü hedef aldı. Lübnan'da yerinden edilenlere "evlerinize dönmeyin" uyarısı yapılırken, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden olanların sayısı yarım milyona yaklaştı. Ayrıca, İsrail Suriye'ye de saldırılar düzenledi.

İsrail savaş uçakları, gece boyunca Lübnan'ın güney, doğu ve orta kesimlerindeki birçok bölgeye hava saldırıları düzenledi ve başkent Beyrut üzerinde ses duvarını aştı. Hizbullah ise 8 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Tel Aviv'e füze fırlattı.

Hizbullah, saldırıda Mossad üssünü hedef aldığını açıkladı. Bu saldırının, geçen hafta Lübnan'da gerçekleşen telsiz ve çağrı cihazı saldırılarına misilleme olduğu belirtildi. Hizbullah, bu saldırının "Gazze'deki direnişe destek ve Lübnan'ı savunma amacıyla" yapıldığını ifade etti.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, Hizbullah ile çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Tel Aviv bölgesi Lübnan'dan füze saldırısına maruz kaldı. Haberde, füzeye karşı konularak düşürüldüğü belirtildi.

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

İsrail, Hizbullah ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik "şiddetli, en geniş ve en yoğun" saldırılarının üçüncü gününde de güney, doğu ve orta kesimlere yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Adlun ve Kefr Hatta kasabaları ile Sidon bölgesindeki El-Akibiye kasabası çevresi ve Hadasa, Ayta el-Cebel ve Bint Cubeyl bölgesindeki Yatır beldeleri de dahil olmak üzere birçok bölgedeki konutları hedef aldı.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları başkent Beyrut semalarında iki kez ses duvarını aştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firass Abiad, Al Jazeera Mubasher TV'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in Pazartesi sabahından bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında 50'si çocuk olmak üzere 569 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1835 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, iki gündür yoğun hava saldırılarına maruz kalan Lübnan'ın güneyinden göç edenlere "evlerinize geri dönmeyin" uyarısı yaptı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney bölgelerinden İsrail saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalanlara uyarıda bulundu.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içinde yerinden olanların sayısının yarım milyona yaklaştığını söyledi. Buhabib, ABD'nin "Ortadoğu ve Lübnan konusunda gerçekten bir fark yaratabilecek tek ülke" olduğunu belirtti.

İsrail'e ait hava araçları, Suriye'nin batısındaki Tartus ilinde de birden fazla askeri noktaya hava saldırıları düzenledi. Saldırıların sürdüğü ve Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail'e ait savaş uçakları, 9 Eylül'de Suriye'nin Hama ve Tartus illerinde birden fazla askeri noktaya 15 hava saldırısı düzenlemişti. Bu saldırılarda 16 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.