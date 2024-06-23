Hizbullah İsrail ordusuna ait kışlayı vurdu

Kaynak: AA
Hizbullah İsrail ordusuna ait kışlayı vurdu

Lübnan'da Hizbullah, sınırın yakınında yer alan İsrail ordusuna ait kışlanın vurulduğunu ve ölü ve yararlılar olduğunu açıkladı.

Hizbullah, Lübnan sınırı karşısında yer alan Beyt Hilal Kışlası'ndaki Sehel taburuna ait karargaha insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı alanların hedef alındığı belirtilirken ölen ve yaralanan askerlerin olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" düzenlendiği ifade edilirken İsrail tarafından, saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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