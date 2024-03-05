Hizbullah, İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu

Kaynak: AA
Hizbullah, İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu
Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgesinde yer alan askeri mevziileri ve yerleşim birimlerine yönelik farklı silahlarla 11 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya karşılık olarak İsrail'in Kiryat Şmona ve Kfar Blumyerleşim birimine onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail'in Bağdadi ve Birket Rişe mevziisi, 769. Doğu Tugayı'nın Kiryat Şmona Kışlası'ndaki karargahı, Kefr Şubaa Tepeleri'ndeki Ruveysat el Alem mevziisinin füzeler ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in sınır üzerindeki askeri mevziilerinde konuşlu 2 Merkava tipi tankın da hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu ise geçtiği haberde, Lübnan'dan Kiryat Şmona'ya yönelik 30 füzenin fırlatıldığı ve 10 füzenin hava savunma sistemi ile düşürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 232 Hizbullah mensubu, 48 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

Son Haberler
Alman amigo sahaya girdi öfkesini futbolculardan çıkardı. 6-0'lık yenilgi çılgına çevirdi Spor
Alman amigo sahaya girdi öfkesini futbolculardan çıkardı. 6-0'lık yenilgi çılgına çevirdi
Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Gündem
Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Binanın çatısına çıkan eski polis çevreye ateş açtı Gündem
Binanın çatısına çıkan eski polis çevreye ateş açtı
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı Gündem
Kütahya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Saldırının arkasından ünlü iş adamları çıktı. Sosyete estetikçisine kurşun yağdırdılar Gündem
Saldırının arkasından ünlü iş adamları çıktı. Sosyete estetikçisine kurşun yağdırdılar
Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandılar: 3 Ölü Video
Yağmurdan kaçarken yıldırıma yakalandılar: 3 Ölü