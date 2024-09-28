Hizbullah, Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı

İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırılarda Hizbullah’ın ana karargah binası da hedef alındı. Düzenlenen hava saldırısında vurulan binada Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah’ın da olduğu öğrenildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada Nasrallah’ın öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah’tan gelen ilk açıklamalarda Nasrallah’ın öldürülmesi doğrulanmazken nerede olduğunun bilinmediği belirtilmişti.

İran ise yaptığı açıklamada Nasrallah’ın güvenli bir yere götürüldüğü kaydedilmişti.

Hizbullah, yaptığı son açıklamada Nasrallah’ın öldürüldüğünü doğruladı. Açıklamada “Liderimiz öldürüldü, İsrail’e karşı savaşmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

BİR HİZBULLAH KOMUTANI DAHA HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Nasrallah’ın ölümünün ardından Hizbullah’ın füze birimi komutanlarını da hedef aldığını duyurdu.

Güney Lübnan’daki operasyonların yoğunlaşacağına dikkat çeken İsrail, Nasrallah’ın ölümünü bölgedeki büyük bir stratejik kazanım olarak değerlendirdi.

Hizbullah’ın karşı saldırılar düzenlediği ve İsrail’in kuzeyine roket atışları yaptığı rapor edildi. Bölgedeki hastaneler tahliye edilirken, çatışmaların daha da şiddetlenmesi bekleniyor.